بوتين: مستعدون لجولة مفاوضات ثالثة مع أوكرانيا ونخطط لخفض إنفاقنا العسكري بالمستقبل خلافًا للغرب

أكّد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، في مؤتمر صحفي من مينسك، أنّ "​روسيا​ مستعدة لتسليم 3000 جثة أخرى إلى ​أوكرانيا​"، وقال: "مستعدون لجولة ثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا ونعمل على تقريب المواقف مع كييف".

واعتبر أنّه "تجب مناقشة مضمون مذكرتي التفاهم الروسية والأوكرانية في إطار الجولة الثالثة من المفاوضات"، مضيفًا "المفاوضون الروس والأوكرانيون على تواصل دائم وهذا أمر جيد"، مشيرًا إلى أنّ "روسيا وأوكرانيا ستستمران في التواصل بعد انتهاء عمليات التبادل".

وأوضح بوتين أنّ "زيادة إنفاق حلف ​الناتو​ تستند إلى وجود عدوان روسي غير موجود"، ورأى أنّ " زيادة الإنفاق العسكري للناتو تظهر عدوانية هذا التكتل"، في حين كشف الرئيس الروسي أنّ "روسيا تخطط لخفض الإنفاق العسكري في المستقبل خلافًا للغرب".