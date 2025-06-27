"النشرة": قطع الطريق اثر سقوط شجرة في رأس العين - بعلبك

أفاد مراسل النشرة في البقاع، بأنه " ​شجرة حور​ من اشجار منتزهات راس العين في بعلبك سقطت ما اسفر بقطع الطريق امام حركة السير". وناشد الاهالي بلدية بعلبك ازاحة الشجرة من اجل فتح الطريق امام حركة السير.

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