الحاج حسن: نحن قوم لا نهزم في عقيدتنا وأرواحنا وإرادتنا ونرفض أن نستسلم وأن نطبّع

أكد عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب حسين الحاج حسن، خلال إحياء مجلس عاشورائي في البسطا التحتا وسط العاصمة بيروت، أنّ "الجمهورية الإسلامية ال​إيران​ية بقيادة (المرشد الأعلى في إيران) الإمام السيد علي الخامنئي، استطاعت أن تستوعب الضربة الأولى، وأن ترمم البنية القيادية بوقت قياسي لم يتجاوز الساعات القليلة، لتبدأ الهجوم الدفاعي على العدو الصهيوني بالصواريخ والمسيرات، والتي سببت دماراً كبيراً في عمق الكيان الصهيوني بحسب اعترافات وسائل إعلام دولية وأجنبية وغيرها من المشاهد التي وثقت بعضاً من هذا الدمار".

ولفت النائب الحاج حسن إلى أنّ "الفرق بيينا وبين العديد من المنهزمين، أنهم يهرولون نحو التطبيع والاستسلام، ونحن نرفض أن نستسلم وأن نطبّع وأن نهزم، ولو استشهد منّا قادة وكوادر ومجاهدين، فنحن قوم لا نهزم في عقيدتنا وأرواحنا وعزيمتنا وإرادتنا، وأما هؤلاء، فهم من الأساس ليسوا منهزمين فقط، وإنما ينظّرون للهزيمة ولتفوق العدو، ولا يعطون أي بديل إلاّ الاستسلام أمام العدو".

وشدد على "أننا نقول للإمام الحسين ولسيدنا الشهيد الأسمى السيد حسن نصرالله ولأميننا العام الشيخ نعيم قاسم، بأننا لن نبدل، ولن نغيّر، ولن نترك، ولن نهزم، فهذا عهدنا ومدرستنا ولواؤنا وولاؤنا وإيماننا ويقيننا، والله سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر والعزة والغلبة".