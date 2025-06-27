جولات تفتيشية لمصلحة الاقتصاد في النبطية وتنظيم محضر ضبط بحق ملحة في كفررمان بسبب لحوم فاسدة

قام مراقبو مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة ​النبطية​، وبحضور ومتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار، بجولات تفتيشية شملت قرى قضائي النبطية وحاصبيا، وذلك في ظل عدوان وغارات عنيفة استهدفت التلال المحيطة بمدينة النبطية صباح اليوم.

وشملت الجولات أحياء مختلفة من مدينة النبطية، منها: شارع الصباح، شارع محمود فقيه، المدخل الشمالي، دوار كفررمان، كفرجوز، إضافة إلى قصر عدل النبطية لتسليم البريد، كما شملت بلدة حاصبيا.

وخلال الجولة، تم تنظيم محضر ضبط بحق صاحب ملحمة في دوار كفررمان لحيازته لحوماً مفرومة ومبرّدة ظهرت عليها علامات العفن. وقد جرى إتلاف كمية اللحوم الفاسدة، وتوجيه إنذار لصاحب الملحمة بأنه سيتم إحالته إلى القضاء المختص، مع إمكانية إقفال ملحمته بالشمع الأحمر في حال تكرار المخالفة.