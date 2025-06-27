الأباتي بو رعد في حفل تخرّج طلاب المعهد الفني الأنطوني: نؤكد على أهمية الفن في حياة الإنسان

أُقيم حفل تخرّج طلاب المعهد الفني الأنطوني- الدكوانة، في دير مار يوحنا المعمدان- بيت مري (القلعة)، برعاية وحضور الرئيس العام للرهبانية الأنطونية المارونية الأباتي جوزف بو رعد، حيث حضر الحفل سكرتير السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوفاني بيكياري، وأعضاء مجلس المدبّرين في ​الرهبانية الأنطونية​، ولفيف من الآباء والرهبان والراهبات، وشخصيات سياسية ودبلوماسية وقضائية وعسكرية.

وأكّد الأباتي بو رعد، في كلمته، على أهمية الفن في حياة الإنسان، متوجّهًا إلى المتخرجين بالقول: "تخرّجكم يزيدنا فخرًا واعتزازًا، لأنكم رسل الفن والجمال والإبداع وسط صخب الحياة وضجيجها".

وقال رئيس المعهد والنائب العام في الرهبانية الأب بطرس عازار، إنّه "يوم جميل في تاريخ الرهبنة الأنطونية، في حنايا دير القلعة الأثري الذي احتضن تاريخ شعوب كثيرة، أن نحتفل بيوبيل الرهبنة، ويتخرّج دفعة جديدة من طلاب المعهد الفني الأنطوني، الذين يحملون مشعل الفن والإبداع بعد مسيرة طويلة في حنايا المعهد، عاشوها معًا رغم الظروف القاسية التي مرّ بها لبنان".

ثم ألقت السيدة أوديل شمعون كلمة باسم الأساتذة، وقالت: "الشكر للرهبانية الأنطونية التي آمنت بهذه الرسالة، ووفّرت الإطار والأجواء التي تسمح للفن بأن يكون صلاة، وأن يكون الجمال شهادة للحق. أشكر الأساتذة الكرام الذين آمنوا بهذه الرسالة، وزرعوا في قلوب الطلاب إمكانياتهم ليكونوا على قدر المسؤولية التي يقومون بها من خلال أعمالهم الفنية وإبداعاتهم".

وفي الختام، تم توزيع الشهادات على المتخرّجين، وتُوّج الحفل بنخب المناسبة.