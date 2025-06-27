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قائد الجيش التقى الصمد وعقيص وبحث معهما الأوضاع العامة في البلاد

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قائد الجيش التقى الصمد وعقيص وبحث معهما الأوضاع العامة في البلاد

استقبل ​قائد الجيش​ العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، ثم النائب جورج عقيص، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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