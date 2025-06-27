"النشرة": بلدية زحلة أزالت عددًا من المخيمات العشوائية للنازحين السوريين

أفاد مراسل النشرة في زحلة ، بأن بلدية زحلة – معلقة وتعنايل قامت بإزالة عدد من المخيمات العشوائية للنازحين السوريين ضمن نطاقها البلدي.

وقد شملت هذه الخطوة تفكيك مخيمات أقيمت بشكل مخالف على أملاك خاصة وعامة، بالإضافة إلى مواقع هجرت منذ فترة طويلة، وتحولت إلى أماكن غير آمنة بيئيًا وصحيًا.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة وضعتها البلدية للحد من التعديات والمخالفات، مع التشديد على تطبيق القوانين المرعية الإجراء ومتابعة الملف بحزم وبما يخدم المصلحة العامة.