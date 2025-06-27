واشنطن تبحث مساعدة إيران بـ"نوويّ مدنيّ" لدفعها للتفاوض

القاهرة - كتب محمد نسيم - تناقش إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، خطة تمويل "برنامج نووي مدني" في إيران بنحو 30 مليار دولار، لإقناع طهران بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، بحسب ما أوردت شبكة "سي إن إن" الأميركية.

ووفقا لـ"سي إن إن"، فقد أفادت مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة واصلت محادثاتها مع طهران أثناء العدوان الإسرائيلي الأميركي على المنشآت النووية في إيران، وبعد إعلان وقف إطلاق النار.

وأضافت المصادر أنه خلال المحادثات تم تقديم مقترحات مختلفة، لإقناع إيران بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وذكرت أن تفاصيل المقترحات نوقشت في اجتماع عُقد بين الممثل الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، وحلفاء في الخليج، في البيت الأبيض قبل الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية.

وزعمت أن أحد المقترحات التي نوقشت كان تقديم نحو 20 إلى 30 مليار دولار مساعدات لإيران لبرنامج نووي جديد، لا يشمل أنشطة تخصيب يورانيوم، ويهدف حصرا إلى إنتاج الطاقة المدنية، ومن المقرر أن تأتي هذه الأموال من حلفاء عرب.

وحتى صباح الجمعة لم يصدر تعليق رسمي بهذا الخصوص عن أي من الأطراف التي ذكرتها الشبكة الأميركية في تقريرها.

ولفتت الشبكة إلى أن العروض الأخرى المقدمة شملت رفع بعض العقوبات المفروضة على إيران، والسماح لطهران بالوصول إلى 6 مليارات دولار موجودة حاليا في حسابات مصرفية أجنبية.

وأشارت إلى دراسة فكرة دفع أموال لإيران لاستبدال منشأة فوردو النووية، ببرنامج لا يشمل أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وفي 13 حزيران/ يونيو شنت إسرائيل بدعم أميركي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وفي 22 حزيران/ يونيو، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران، لترد طهران بقصف قاعدة "العديد" الأميركية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر ذاته وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وثمة غموض وتضارب بشأن حجم وتداعيات الأضرار التي لحقت بمنشآت إيران النووية، إذ اكتفت طهران بالقول إنها "تضررت بشدة"، عادّة أن العدوان الإسرائيلي الأميركي لم يحقق أهدافه، فيما تدعي تل أبيب وواشنطن تدمير البرنامج النووي الإيراني وتأخيره لسنوات.

المصدر : وكالات