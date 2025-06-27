ميناسيان استقبل اللواء لاوندوس: الأرمن جزء لا يتجزأ من النسيج اللبناني وهم ملتزمون ببناء الدولة

استقبل البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، كاثوليكوس بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك، مدير عام أمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس، يرافقه العميد جميل طعمة، بحضور مسؤول العلاقات العامة في البطريركية السيّد شربل بسطوري.

وأشاد ميناسيان بـ"الدور الحيوي الذي يضطلع به جهاز أمن الدولة"، مشدّداً على "أهمية التضامن بين المؤسّسات الأمنية والروحية، كركيزة أساسية في تحصين الوطن والدفاع عن كرامة الإنسان وحريته وحقوقه، في ظلّ التحديات المصيرية التي تمرّ بها البلاد".

وأشار إلى "الحضور الأرمني التاريخي في لبنان، مشيراً إلى أنّ "الشعب الأرمني، الذي وجد في هذا الوطن ملاذاً بعد المحن الكبرى، لم يتوانَ عن بذل الدم والتضحية في سبيله، مجسّداً أسمى معاني الوفاء والانتماء"، مؤكداً أن "الأرمن جزء لا يتجزأ من النسيج اللبناني، وهم ملتزمون، جيلاً بعد جيل، ببناء الدولة وحماية وحدتها ومؤسّساتها".

كما تناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان على مختلف الصعد، حيث شدّد الجانبان على طضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتعزيز التعاون البنّاء بين جميع القوى الفاعلة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن".