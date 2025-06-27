هاشم: اميركا وفرنسا لم تضعا حدا للتفلت الاسرائيلي وكأنهما شريكتان في ما يصيب لبنان

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، ان "الاعتداء الذي تعرضت له منطقة النبطية استكمالا للعدوان الاسرائيلي الذي لم يتوقف رغم اتفاق وقف اطلاق النار وعدم التزام العدو الصهيوني به واستمر عدوانه وهذا ما يؤكد ان لبنان مازال في دائرة استهدافاته ويدير الظهر للقرارات والالتزامات والمواثيق".

واكد هاشم، ان "هذا العدوان هو ما يتحمله الراعيان الدوليين الاميركي والفرنسي حيث لم يضعا حدا للتفلت الاسرائيلي وكأنهما شريكان في ما يصيب لبنان من همجية العدو الاسرائيلي".