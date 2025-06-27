أعلن وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، عن قرار أقفل بموجبه مركزا للتجميل في بيروت بناء على الكشف الميداني حيث تبين أن المركز يقوم بأعمال تجميلية غير قانونية، من دون ترخيص من وزارة الصحة العامة ومن دون طبيب مختص للقيام بالأعمال التجميلية.
وذكّر ناصر الدين مجمل مراكز التجميل المنتشرة على الأراضي اللبنانية "بوجوب التقيد الصارم بالقوانين والشروط المطلوبة من قبل الوزارة، منعا لتعريض من يلجأون إليها لمضاعفات صحية، والا فإن مصيرها سيكون الاقفال السريع".
كانت هذه تفاصيل خبر ناصر الدين أعلن عن إقفال مركزًا تجميليًا في بيروت لا يلبي الشروط القانونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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