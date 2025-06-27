ترامب: لبنان بلد رائع وشعبه كذلك وسنحاول إعادته إلى مكانته

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح من البيت الأبيض، إلى أنّ "​لبنان​ بلد رائع وشعبه كذلك وسنحاول إعادته إلى مكانته".

ويذكر أنّ الموفد الأميركي توماس براك أجرى زيارة إلى لبنان في 19 حزيران الحالي، حيث التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام.

وأشار الموفد الأميركي براك حينها إلى أنّه عقد "اجتماعات مثمرة في بيروت لمناقشة مصالحنا المشتركة".

ولفت إلى أنّ "رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتمثل في نسيج جديد من ​لبنان​ وسوريا يعيشان في سلام مع بعضهما البعض. فكلا البلدين مستعدان وقادران على أن يكونا مثالًا على التجارة المزدهرة بدلًا من الفوضى المفروضة من الخارج".