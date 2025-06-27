"سرايا القدس" أعلنت قصف تجمع لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في جنوب خان يونس

أعلنت "سرايا القدس"، في بيان عسكري، "أننا قصفنا بالاشتراك مع كتائب القسام بعدد من قذائف الهاون الثقيل تجمعًا لجنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين محيط مسجد حليمة في منطقة جورت اللوت جنوب مدينة خان يونس".
أشار رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير، إلى أنّ "إيران تلقّت ضربة موجعة وهناك احتمال أن يسهم الهجوم عليها في تحقيق أهدافنا في قطاع غزة"، الذي ما زال يواجه حربًا إسرائيلية وحصارًا ومجازر يومية بحق الفلسطينيين.
ولفت رئيس الأركان الإسرائيلي، إلى "أننا سنصل قريبًا جدًا للخطوط التي حددناها للمرحلة الحالية من عملية عربات غدعون بغزة"، وذلك بعد تصريحات من مسؤولين أميركيين بأن اتفاقًا بشأن غزة سيتم التوصل إليه قريبًا.
وذكر زمير "أننا سنواصل العمل بحزم لتحقيق هدفي العملية العسكرية بإطلاق سراح الأسرى وهزيمة حماس".
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