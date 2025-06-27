يزبك: نطالب الدولة بأن تفي بتعهداتها بتحرير الأرض إلى آخر شبر وإعادة الإعمار والوقوف إلى جانب شعبها

أشار رئيس الهيئة الشرعية في "​حزب الله​" الشيخ محمد يزبك، الى أن "حزب الله يرى بأن الحرب اليوم هي حرب على الهوية والانتماء العقائدي والانساني والقيمي"، لافتاً الى أن "الحرب التي تشنها إسرائيل ومن خلفها أميركا ودول غربية وأوروبية هي حرب على الهوية والانتماء والعقائد والقيم وحزب الله يرى أن الساحة الكربلائية تتكرر اليوم بمقارعة الوحش الكاسر".

وقال يزبك "نحن اليوم سائرون على نهج الولي الفقيه الإمام الخامنئي لا نبتغي إلا إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة، ونبارك للإمام الخامنئي الانتصار ونرفع أسمى آيات العزاء بالشهداء ونعاهده على أننا على عهد سيدنا الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله وجميع الشهداء ونؤكد على بيعتنا لقيادته الحكيمة ونحن على الأثر".

وطالب الدولة بـ"أن تفي بتعهداتها بتحرير الأرض إلى آخر شبر وإعادة الإعمار والوقوف إلى جانب شعبها وأيدينا ممدودة ونريد أن نعيش عيشًا واحدًا ويكون لبنان نموذجًا لتنوع الأطياف".

وتابع "أهلنا أنتم الصابرون على انتهاكات العدو وليس آخرها اليوم وخروقاته المتواصلة فما بعد الصبر إلا الفرج والنصر"، مضيفاً "عهدنا ألا نتخلّى عن المظلومين والمستضعفين وعن فلسطين ومقدساتها وشعبها ومناصرتهم حق في رقابنا وفي رقاب المسلمين والعرب والعالم الحر".