أشار المكتب الاعلامي المركزي في حركة "أمل"، إلى أنّه "يتم التدوال من وقت لآخر ببعض الأخبار المنسوبة (لمصادر) في حركة أمل، ومجددا تؤكد الحركة ان مواقفها هي التي تصدر مباشرة عنها".
وفي وقت سابق، نقلت قناة "الجديد"، عن مصدر في "حركة امل"، قوله "إننا سلمنا سلاحنا بعد انتهاء الحرب اللبنانية عام 1990 ومشاركتنا بحرب الإسناد كانت مبادرات فردية".
كانت هذه تفاصيل خبر حركة "أمل": مواقفنا هي التي تصدر مباشرة عن الحركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.