حركة "أمل": مواقفنا هي التي تصدر مباشرة عن الحركة

أشار المكتب الاعلامي المركزي في حركة "أمل"، إلى أنّه "يتم التدوال من وقت لآخر ببعض الأخبار المنسوبة (لمصادر) في ​حركة أمل​، ومجددا تؤكد الحركة ان مواقفها هي التي تصدر مباشرة عنها".

وفي وقت سابق، نقلت قناة "الجديد"، عن مصدر في "حركة امل"، قوله "إننا سلمنا سلاحنا بعد انتهاء الحرب اللبنانية عام 1990 ومشاركتنا بحرب الإسناد كانت مبادرات فردية".