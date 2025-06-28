شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبهة الوطنية": ندرس أفكارًا ضمن استراتيجية شاملة لتطوير الرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

عقدت أمانة الرياضة بحزب الجبهة الوطنية اجتماعًا موسعًا برئاسة الكابتن طاهر أبوزيد لمناقشة خطة وأفكار تطوير شاملة للمنظومة الرياضية، انطلاقًا من دور الحزب في دعم الرياضة كأداة لبناء الإنسان وتعزيز الانتماء الوطني.

وأكد الكابتن طاهر أبو زيد، أمين الأمانة، أن المرحلة المقبلة تتطلب تبني رؤية مؤسسية ترتكز على العلم والتخطيط، وتستهدف النهوض بالرياضة على مستوى القاعدة الشعبية والنخبة، مع التركيز على تطوير الأندية الجماهيرية، وتأهيل الكوادر الإدارية والفنية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة في المحافظات.

وركزت المناقشات على تشكيل فريق عمل متخصص من أمانة الرياضة لصياغة هذه الاستراتيجية وفقًا لتصورات ومقترحات أعضاء الحزب وخبراء الرياضة فيه.

وتضمن الاجتماع مجموعة من التوصيات المهمة، أبرزها تفعيل معايير الحوكمة داخل المؤسسات الرياضية، وإنشاء أكاديميات متخصصة لرعاية المواهب، ودعم الإعلام الرياضي المتخصص، وتوسيع استخدام الإدارة الإلكترونية بما يتماشى مع التحول الرقمي في مؤسسات الدولة.