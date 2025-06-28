شكرا لقرائتكم خبر عن وفد محلية النواب يتفقد تطوير شارع النبي دانيال وترميم عمارات كورنيش الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الجمعة، مشروع ترميم واجهات عقارات كورنيش الإسكندرية، وذلك برفقة الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية للمحافظة.

ويتم تنفيذ المشروع في خمس أحياء واقعة على طريق الكورنيش تشمل (الجمرك، وسط، شرق، المنتزه أول، المنتزه ثان)، ويستهدف درء المخاطر الناتجة عن تساقط اجزاء من العمارات، وحماية المواطنين.



ويبلغ عدد العمارات المستهدف ترميمها 144 عمارة على الكورنيش، والشركة المنفذة هى المقاولون العرب، حيث تم استلام 44 عقارا بدأ العمل في 30 عقاراً وفقاً لأولوية التنفيذ، وتم تقسيم العقارات إلى منشآت شديدة التضرر، ومتوسطة التضرر، ومنشآت متضررة بشكل عام، وتشمل إزالة الأجزاء المتهالكة وإعادة بنائها ومعالجة العناصر الخرسانية بأساليب هندسية وفنية معتمدة، والتكلفة المقدرة هى 100 مليون جنيه.

وسأل المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: هل التكلفة على حساب الحكومة ولا المواطن، وأكد محافظ الإسكندرية أن التكلفة على حساب الحكومة ولا يتم تحميل المواطنين أى مليم.



كما تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مشروع تطوير شارع النبي دانيال في الإسكندرية، وهو مشروع يهدف إلى تحسين المظهر العام للشارع وتطوير بنيته التحتية، بالإضافة إلى الحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري للمنطقة، ويمتد التطوير بطول 750 مترًا، ويشمل ثلاث مراحل، ويهدف إلى تحويل الشارع إلى ممشى تراثي وتطويره ليصبح وجهة سياحية ودينية وثقافية، وتبلغ تكلفة المشروع 143 مليون جنيه مصري.

وشملت أعمال التطوير: ترميم ودهان واجهات المباني التراثية، وتوحيد شكل محلات بيع الكتب، وتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المشاة، والحفاظ على الطابع التاريخي للشارع، وإزالة الإشغالات والتعديات.



يرأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، ويضم الوفد كلا من: النائب محمد الحسيني، النائب محمد وفيق عزت، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب محسن أبو سمنة محمد رجب، ريهام عبد النبي، وسناء السعيد، أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى عمرو أحمد فؤاد، ومحمد صبحي، من أمانة اللجنة.

كما يرافق اللجنة خلال الزيارة، الدكتور أيمن الجمل، مدير عام الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.

ترميم عمارات الكورنيش بالإسكندرية

ترميم عمارات الكورنيش بالإسكندرية

ترميم عمارات الكورنيش بالإسكندرية

ترميم عمارات الكورنيش بالإسكندرية

ترميم عمارات الكورنيش بالإسكندرية