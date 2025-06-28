شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين ميشيل: حزب الوعي يطلق حملة "هتلاقينا جنبك" لتعزيز التعاون مع المؤسسات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة التواصل المجتمعي وخدمات المواطنين المركزية بحزب الوعي عن استعدادها لإطلاق حملة جديدة بعنوان "هتلاقينا جنبك"، تهدف إلى تعزيز قنوات التعاون مع المؤسسات الحكومية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الأساسية، في إطار الدور المجتمعي المتنامي للحزب.

وأكدت نرمين ميشيل، عضو الهيئة العليا ورئيسة اللجنة، أن الحملة تتضمن توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع جهات حكومية مختلفة، بهدف تنسيق الجهود في الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات المواطنين، والعمل على حل المشكلات العاجلة ميدانيًا.

وأضافت أن المبادرة تشمل أيضًا نشر الأرقام الساخنة الرسمية لكافة الخدمات الحيوية، مثل الطوارئ الطبية، الدفاع المدني، شكاوى المواطنين، الحماية الاجتماعية، وخطوط الدعم النفسي، لتمكين المواطنين من الوصول الفوري للدعم المطلوب.

وأوضحت أن الحملة تتماشى مع رؤية حزب الوعي القائمة على دعم الشفافية وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مؤكدة أن الحزب سيتولى مسؤولية التوعية عبر لجانه في المحافظات وكافة منصاته الإعلامية لضمان وصول المعلومات إلى جميع شرائح المجتمع.