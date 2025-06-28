شكرا لقرائتكم خبر عن مفكر سياسي: فرنسا ستتحرك لحماية الداخل من خطورة تغلغل جماعة الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور أحمد يوسف، المفكر السياسي، تقرير تضمن دراسة حول تغلغل جماعة الإخوان وعمل قوة منظمة لإعادة تشكيل مكونات المجتمع الفرنسي، من خلال عمل مجموعات إسلامية لنشر فكر الجماعة.

وقال خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "هناك أهمية فيما تضمنه التقرير وتوقيت صدوره، ومن كتبه شخصان من الشخصيات المرموقة في فرنسا، أحدهما مدير أمن سابق والآخر سفير سابق لفرنسا في عدة دول عربية، وكلاهما يعلم العديد من التفاصيل".

أضاف: "الآن في فرنسا يوجد وزير داخلية غير عادي، هو شخص طوال عمره أمامه خطر يهدد فرنسا يسمى بالإخوان المسلمين، فكان يهاجم الحكومات المتعاقبة، التي كانت ترخي الحبل كثيرا للإخوان، وهو مرشح قوي لانتخابات الرئاسة القادمة".

وتابع: "الحكومة الفرنسية لديها مشكلة الآن، وهي أن المتأسلمين هم أبناء فرنسا من أصول عربية وإفريقية، وبالتالي هم لقمة سائغة للأفكار التي تطلقها جماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي الأمر أصبح في الداخل".