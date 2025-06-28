شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين ينعي ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

نعى عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ضحايا حادث الطريق الإقليمى الذى وقع صباح اليوم بالمنوفية، وأسفر عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين.

وجاء نص النعى كالآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب يعتصرها الحزن، وببالغ الأسى، تنعى نقابة المحامين المصرية برئاسة عبدالحليم علام – نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب – ضحايا الحادث الأليم الذى وقع اليوم على الطريق الإقليمى بالمنوفية، وأسفر عن وفاة عدد من بناتنا من محافظة المنوفية، من بينهن فتيات فى عمر الزهور من قرية كفر السنابسة، مركز منوف.

وإذ تعرب النقابة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا ولأهالى محافظة المنوفية كافة، وتحتسبهن عند الله من الشهداء، وتدعو الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.