شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة التجارة بـ«الجبهة الوطنية» تبحث دعم الصناعة الوطنية وتعزيز التصدير والان مع تفاصيل الخبر

عقدت أمانة التجارة والصناعة بحزب الجبهة الوطنية اجتماعها برئاسة أحمد الحلوجي، الأمين المساعد للأمانة المركزية، لمناقشة خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز مساهمة الأمانة في دعم الصناعة الوطنية، من خلال تطوير جاهزية المنشآت الصناعية للتصدير، وتوسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص.

ناقش الاجتماع آليات تفعيل بروتوكولات التعاون الجاري إعدادها مع عدد من الجهات المعنية، والتي تتضمن إنشاء وحدات دعم فني داخل أمانات المحافظات لتقديم الاستشارات للمصنعين والتجار، وتنظيم منتديات وزيارات ميدانية للمصانع لرصد التحديات واقتراح حلول عملية. ومن المقرر البدء بتنفيذ هذه الخطط مع عشر منشآت صناعية غذائية، تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي قطاعات الصناعات الغذائية.

وتعمل الأمانة على إعداد رؤية متكاملة لدعم الصناعات الغذائية والمنسوجات بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك ضمن استراتيجية الحزب الرامية إلى دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي والتصدير، وتذليل التحديات أمام الصناعات الوطنية الحيوية.