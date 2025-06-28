رئيس شعبة الاستخبارات لـ ""الخليج 365"": الحرب على إيران أنقذت الشرق الأوسط 

الرياص - اسماء السيد - خاص- "الخليج 365": رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي عوديد باسيوك، في حديث مقتضب خصّ به ""الخليج 365""، يقول: انهيار محور الشر بدأ بشكل مُدار منذ تفكيك حزب الله في لبنان، واستمر في سوريا حتى وصلنا إلى رأس الأفعى - إيران، والتي هاجمناها بقوة وكبّدناها خسائر فادحة وكبيرة". وأضاف باسيوك "أن ذلك تطلّب منا العمل بدقة وتنسيق لضمان عدم السماح لإيران بتحويل الشرق الأوسط إلى مقبرة".

وأشار باسيوك إلى أهمية مشاركة الولايات المتحدة في الهجوم، الذي كان ناجحًا بكل المقاييس.

جاءت أقوال رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي استكمالًا للمعلومات التي نشرها الجيش الإسرائيلي حول العملية التي دامت 12 يومًا في إيران، وحقق فيها الجيش الإسرائيلي - بحسب أقوال - نجاحات كبيرة، وأنجز المهمات التي أُلقيت على عاتقه، بحسب التصريحات الصادرة عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي.