مصر وفرنسا تؤكدان أهمية التزام إيران وإسرائيل بوقف إطلاق النار

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

قالت وزارة الخارجية المصرية، أمس، إن الوزير بدر عبد العاطي أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، أهمية التزام إيران وإسرائيل بشكل كامل بوقف إطلاق النار.

وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف، في بيان، أن الوزيرين اتفقا على أهمية اتخاذ إجراءات عملية وملموسة تسهم في خفض التصعيد وفتح المجال أمام المسارات السياسية والدبلوماسية.

وفي السياق، أعاد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التأكيد، أمس، على رفض بلاده القاطع لامتلاك إيران أسلحة نووية.

وقال لامي عبر منصة «إكس»، إنه حث نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال على العودة إلى مائدة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل طويل الأمد يساعد على ضمان وقف إطلاق النار ومنع وقوع صراعات أخرى.

وأضاف: «لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي».