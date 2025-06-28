انتقد رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق تركي الفيصل، ما وصفه بـ "ازدواجية المعايير الغربية" في التعامل مع ملف إيران النووي، بينما تتجاهل حقيقة امتلاك إسرائيل لقنابل نووية وعدم توقيعها على معاهدة عدم الانتشار النووي دون أي مساءلة أو تفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
جاء ذلك في مقال نشره بمجلة "ذا ناشيونال" الإماراتية، قال فيه: "لو كنا في عالم يحكمه العدل، لرأينا قنابلَ التدمير القاذفة الأميركية من طراز B2 تُمطر ديمونا ومواقعَ إسرائيليةً أخرى".
وأضاف "الذين يبررون الهجوم الإسرائيلي على إيران بسبب تصريحات قادتها، يتجاهلون دعوات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المتكررة منذ عام 1996 لتدمير الحكومة الإيرانية".
وقال تركي الفيصل: "الدعم الغربي للهجوم الإسرائيلي يكشف استمرار نفاقهم تماما كما هو الحال مع تأييدهم المتواصل للهجوم على فلسطين".
كانت هذه تفاصيل خبر تركي الفيصل: لو كنا في عالم يحكمه العدل لقصفت أميركا مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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