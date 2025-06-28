الأمم المتحدة تسعى لهدنة إنسانية لمدة أسبوع في مدينة الفاشر السودانية

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أنه على تواصل مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع سعيا لإرساء هدنة إنسانية في مدينة ​الفاشر​، عاصمة ولاية شمال دارفور، وافق عليها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريح لوكالة فرانس برس، أن غوتيريس دعا خلال اتصال بالبرهان، الحاكم الفعلي للبلاد منذ انقلاب العام 2021، إلى "وقف إطلاق نار لمدة أسبوع" في الفاشر التي تحاصرها قوات الدعم السريع منذ أكثر من عام.

وكان غوتيريس قد صرح بأن "الوضع دراماتيكي في الفاشر (...) الناس يتضورون جوعا وهم في وضع صعب للغاية"، مشيرا إلى ضرورة إرساء هدنة لإتاحة توزيع المساعدات، ولافتا إلى أن هذا الأمر يجب أن تتم الموافقة عليه مسبقا بهدف "إعداد عملية إيصال ضخمة للمساعدات" إلى الفاشر.

وقال غوتيريس "تلقيت ردا إيجابيا من الجنرال البرهان، وآمل أن يدرك الجانبان مدى أهمية تجنب الكارثة التي نشهدها في الفاشر".

ويشهد السودان، ثالث أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة، منذ نيسان 2023 حربا مدمرة اندلعت على خلفية صراع على السلطة بين البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.