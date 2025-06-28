غوتيريس: البحث عن الطعام ينبغي ألا يكون بمثابة حكم بالإعدام في غزة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ أن "البحث عن الطعام ينبغي ألا يكون بمثابة حكم بالإعدام في ​غزة​"، منددا بـ"النظام الجديد لتوزيع المساعدة الإنسانية في القطاع والذي يؤدي إلى قتل الناس".

ولفت غوتيريس، في حديث للصحافيين في نيويورك، الى أن"أي عملية تقوم بتوجيه المدنيين اليائسين إلى مناطق عسكرية هي بطبيعتها غير آمنة. إنها تقتل الناس"، مندّدا بـ"أزمة إنسانية ذات أبعاد مروّعة".

وفرضت إسرائيل في مطلع آذارحصارا مطبقا على قطاع غزة منعت بوجبه دخول المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى شح كبير في المواد الغذائية والأدوية وغيرها من السلع الأساسية.