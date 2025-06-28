ترامب وصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي بـ"الغبي": قد نتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة الأسبوع المقبل

كشف الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أن "اتفاقا لوقف إطلاق النار في ​غزة​ بات قريبا وقد نتوصل إليه الأسبوع المقبل"، وقال: "الناس يموتون في غزة ولا أحد يقدم المساعدة لسكان القطاع بينما نفعل نحن".

كلام ترامب جاء خلال استقباله في البيت الأبيض وزيري خارجية ​رواندا​ و​الكونغو الديمقراطية​ بعد توقيعهما اتفاق سلام بين بلديهما، حيث أشار إلى "أننا نحن هنا للاحتفال بانتصار مجيد طال انتظاره يتمثل في توقيع هذا الاتفاق بين رواندا والكونغو الديمقراطية".

وأوضح أن "النزاع بين رواندا والكونغو الديمقراطية أضاع فرصا كثيرة وذهب ضحيته كثيرون وجاء الوقت اليوم لإنهائه، وإذا فشلت رواندا أو الكونغو الديمقراطية في تنفيذ الاتفاق فإن أمورا سيئة ستحدث"، موضحا "أننا أنهينا للتو حربا دامت سنوات عديدة وأودت بحياة 6 ملايين شخص".

وكشف "أننا نتفاوض بشأن اتفاق للمعادن مع الكونغو الديمقراطية وشركاتنا تتحاور مع رواندا"

وأضاف "أرغب في حل كل النزاعات المختلفة في شتى بقاع العالم حتى لو لم تكن لنا علاقة بها"، و"عملنا على حل النزاع بين الهند وباكستان وقد كان ذلك أمرا رائعا بالنسبة لنا".

إلى ذلك، قال ترامب "​إسرائيل​ و​إيران​ عانتا كثيرا من الحرب التي خاضتاها"، مشيرا إلى أن "إيران ترغب في عقد اجتماع"، في تكرار لتصريح سابق له حول المفاوضات.

إلى ذلك، قال ترامب: "سأسوي الخلاف مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون"، معتبرا أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ وزعيم كوريا الشمالية يحترمان بلادنا مجددا خلاف ما كان الأمر عليه في السابق".

في سياق آخر، هاجم ترامب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد عدة انتقادات له بسبب عدم خفض سعر الفائدة، حيث قال ترامب: "رئيس الاحتياطي الفيدرالي كان بإمكانه توفير أموال طائلة لنا لكنه شخص غبي".

وقال "دولتنا هي الأروع في العالم لكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي لا يفهم ذلك"، مضيفا "جمعنا استثمارات للولايات المتحدة بقيمة 15 تريليون دولار خلال شهرين فقط".