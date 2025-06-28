مرقص: ننتظر من الشركاء حول العالم الضغط على الاحتلال من أجل دفع إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية

أشار وزير الإعلام بول مرقص، في حديث للجزيرة مباشر، الى أننا "ندين الانتهاكات الإسرائيلية التي تمثل خرقا واضحا للقرارات الدولية الأممية"، لافتاً الى أن "إسرائيل تواصل احتلال 5 نقاط من الأراضي اللبنانية ما يعيق انتشار الجيش في الجنوب وبسط سيادتنا".

وقال مرقص، "نحشد الجهود الدبلوماسية من أجل وقف اعتداءات إسرائيل ودفعها للانسحاب، وننتظر من الشركاء حول العالم الضغط على اسرائيل من أجل دفع إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية".