الجيش الإسرائيلي نفذ حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقعه في جبل الباط باتجاه أطراف البلدة

عمد الجيش الاسرائيلي، إلى القيام بحملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقعه في جبل الباط عند أطراف بلدة عيترون في اتجاه الأطراف الجنوبية للبلدة.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​​الاعتداءات الإسرائيلية​​​ على ​لبنان​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.