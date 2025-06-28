بلومبرغ: إسرائيل قدرت كلفة الأضرار التي تكبدتها خلال حربها مع إيران بنحو 3 مليارات دولار

افادت وكالة "بلومبرغ"٬ عن أن "​إسرائيل​ قدرت كلفة الأضرار التي تكبدتها خلال حربها مع إيران بنحو 3 مليارات دولار"٬ مشيرة الى ان "الحسابات الإسرائيلية تظهر مدى تمكن إيران من اختراق الدفاعات خلال نحو أسبوعين من القصف الصاروخي".

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