شكرا لقرائتكم خبر عن من غير ضرائب ولا رسوم.. مبادرة رئاسية لتمليك سيارات تاكسي ونقل للشباب والان مع تفاصيل الخبر

في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة، خصص مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 مبلغا قدره 1 مليار جنيه، لدعم مبادرة تشغيل الشباب من خلال توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات نقل خفيف يتم طرحها بشروط ميسرة.

وتأتي هذه المبادرة المهمة في إطار التعاون بين الحكومة وصندوق "تحيا مصر"، حيث يتولى الصندوق تنفيذ المبادرة، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة كافة الضرائب والرسوم المقررة على هذه السيارات، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشباب وتحفيزهم على الانخراط في مشروعات إنتاجية تضمن لهم دخل مستدام.

وتأتي هذه المبادرة لتعكس مدي حرص الدولة على تعزيز التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة في قطاع النقل، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة تسهم في الحد من البطالة، وتدعم دمج الشباب في النشاط الاقتصادي عبر مشروعات صغيرة ذات مردود سريع ومستدام.