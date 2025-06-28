مجلس الشيوخ الأميركي رفض قرارا بحظر الهجمات على إيران دون موافقة الكونغرس

رفض مجلس الشيوخ الأميركي قرارا يحظر مشاركة القوات الأميركية في عمليات قتالية ضد إيران دون موافقة الكونغرس، وفقا لنتائج التصويت. و53 عضوا صوتوا ضد القرار بينما أيده 47 عضوا. ونصت المبادرة التي قدمها السناتور الديمقراطي تيم كاين على "إصدار تعليمات بسحب القوات المسلحة الأميركية من الأعمال القتالية ضد إيران التي لم يصرح بها الكونغرس". كما أكدت أن "الكونغرس هو الجهة الوحيدة المخولة دستوريا بإعلان الحرب، وأن أي مشاركة عسكرية أميركية في عمليات ضد طهران تتطلب إعلام الكونغرس وإجراء مناقشات علنية والتصويت".

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