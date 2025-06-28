أشاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "باتفاق ال​سلام​ بين جمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا"٬ ووصفه بأنه "خطوة تاريخية إلى الأمام"، وذلك عقب توقيع البلدين اتفاقا ينهي نزاعا أودى بحياة الآلاف. وقال ماكرون "إن اتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا، بدعم من الولايات المتحدة، هو خطوة تاريخية إلى الأمام بعد عقود من المعاناة٬ وفرنسا تبعث رسالة أمل إلى الكونغوليين والروانديين"، مضيفا أن "السلام يجب أن يصمد".

كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون وصف اتفاق السلام بين الكونغو الديموقراطية ورواندا بأنه خطوة تاريخية إلى الأمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.