استطلاع لمعاريف: 59% من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء حرب غزة والتوصل لاتفاق يعيد الأسرى مقابل وقف القتال والانسحاب

كشف استطلاع رأي لصحيفة "معاريف"٬ ان "59% من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء ​حرب غزة​ والتوصل لاتفاق يعيد الأسرى مقابل وقف القتال والانسحاب"٬ مشيرا الى ان "34% من الإسرائيليين يفضلون استمرار القتال بغزة مفترضين أن الضغط العسكري سيؤدي لعودة الاسرى".

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