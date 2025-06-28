الجمهوريون يسعون لإنهاء الإعفاء الضريبي على السيارات الكهربائية

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي مساء أمس نسخة معدّلة من مشروع قانون الضرائب والموازنة، تتضمن إنهاء الإعفاء الضريبي البالغ 7500 دولار على مبيعات وتأجير السيارات الكهربائية الجديدة بحلول 30 سبتمبر، بالإضافة إلى إلغاء الإعفاء البالغ 4000 دولار على شراء السيارات الكهربائية المستعملة.

وكان المقترح السابق يقضي بإنهاء الإعفاء الضريبي على مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة بعد 180 يوما من إقرار القانون مع إنهاء فوري للإعفاء الضريبي على السيارات المؤجرة غير المجمعة في أميركا الشمالية أو لا تستوفي شروطا معينة.

وقد شنّ الجمهوريون هجوماً واسعاً على السيارات الكهربائية من عدة جوانب، في تحول واضح عن سياسة الرئيس السابق جو بايدن التي شجّعت على استخدام السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة في إطار جهود مكافحة تغيّر المناخ وخفض الانبعاثات.