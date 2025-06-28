روسيا: مستعدون لجولة مفاوضات جديدة مع أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أن روسيا مستعدة لجولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا، ويتبقى الاتفاق على المكان والموعد، نقلاً عن وكالة «تاس» الروسية.

وقال بوتين إن مناقشة مذكرات تفاهم البلدين ستكون موضوع المفاوضات مع كييف، معرباً عن امتنانه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدوره في الوصول إلى تفاهمات بين الجانبين في إسطنبول.

وشدد الرئيس الروسي على أن «مقترحات روسيا وأوكرانيا حول تسوية الصراع متناقضة تماماً».

وذكر بوتين أن روسيا وأوكرانيا ستحافظان على التواصل بينهما بعد انتهاء عمليات تبادل الأسرى وجثث الجنود.

وأبدى بوتين استعداده لتسليم أوكرانيا 3 آلاف جثة أخرى لجنودها القتلى، بالإضافة إلى 6 آلاف جثة تم تسليمها.

أمنياً، أعلن سلاح الجو الأوكراني، أمس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت واعترضت 365 من أصل 371 صاروخاً وطائرة مسيَّرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

ووفقاً للخدمة الصحفية لسلاح الجو الأوكراني، شنت القوات الروسية هجمات باستخدام 363 طائرة مسيَّرة هجومية، بالإضافة إلى صاروخين باليستيين، و6 صواريخ كروز، حسبما ذكرت وكالة «أوكرينفورم» الأوكرانية.

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وحدات الطائرات المسيَّرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وأعلن حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط شرق أوكرانيا مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 23 آخرين أمس، 4 منهم في حال خطيرة، في غارة جوية روسية على مدينة «سامار».

وقال سيرغي ليساك: «قتل 5 أشخاص، وأحصينا حتى الآن 23 جريحاً، 4 منهم في حال خطيرة، بعد هجوم صاروخي روسي على سامار أدى إلى اندلاع حريق».

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 39 طائرة مسيَّرة أوكرانية في مناطق عدة، بما في ذلك 19 مسيَّرة فوق منطقة روستوف و13 مسيَّرة أخرى فوق منطقة فولجوجراد.

وكانت الهجمات بواسطة المسيَّرات بعيدة المدى سمة مميزة للحرب، المستمرة الآن للعام الرابع على التوالي.

وقال مسؤولون إن الهجوم الأوكراني أجبر ثلاثة مطارات روسية على تعليق الرحلات الجوية لفترة وجيزة، كما أغلقت السلطات أيضاً جسر القرم لفترة وجيزة بسبب استهداف الطائرات المسيَّرة لشبه جزيرة القرم.