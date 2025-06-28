شكرا لقرائتكم خبر عن "إرادة جيل" يطلق أولى دوراته التدريبية لتأهيل المرشحين استعدادا للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، عن بدء أولى الدورات التدريبية التي ينظمها الحزب لتأهيل مرشحيه المحتملين لخوض انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المرتقبة في عام 2025، مؤكدًا أن الحزب يستهدف إعداد كوادر سياسية تمتلك من المهارة والمعرفة ما يؤهلها لأداء دور نيابي فاعل ومؤثر، سواء على المستوى الرقابي أو التشريعي.

وأوضح "مطر" أن الدورات التدريبية تتناول بشكل رئيسي الأدوات الرقابية داخل البرلمان، بما يشمل الاستجوابات، وطلبات الإحاطة، والأسئلة البرلمانية، والبيانات العاجلة، إلى جانب آليات استخدام لجان تقصي الحقائق، ومتابعة تنفيذ السياسات الحكومية، مؤكدًا أن الرقابة الفعالة هي العمود الفقري لأي مؤسسة تشريعية قوية، وتُعد ضمانة لحماية المال العام وتحقيق مصالح المواطنين.

وأضاف رئيس حزب إرادة جيل أن البرنامج التدريبي يتضمن أيضًا جلسات مكثفة حول صياغة مشروعات القوانين والمقترحات التشريعية، وكيفية بناء رؤى متكاملة حول السياسات العامة، بالإضافة إلى محاور متخصصة حول التواصل مع الجماهير وإدارة الحملات الانتخابية، ومهارات الحوار تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن الحزب يسعى لتأهيل مرشحيه من منطلق الإيمان بأن التمثيل النيابي لا يقتصر على الظهور الانتخابي، بل يبدأ من امتلاك الوعي والمسؤولية تجاه قضايا الدولة والمواطن.

وأشار "مطر" إلى أن إطلاق هذه الدورات التدريبية في هذا التوقيت يعكس الاستعداد المبكر من جانب الحزب لخوض انتخابات 2025 بروح جادة وتنظيم محكم، موضحًا أن الحزب يحرص على أن تكون مشاركته في الانتخابات المقبلة قائمة على معايير واضحة، تضع الكفاءة والخبرة والإلمام بالدستور واللوائح البرلمانية في مقدمة أولويات اختيار المرشحين.

وشدد على أن الحزب لن يخوض الانتخابات كهدف في حد ذاته، بل كوسيلة لتعزيز التمثيل الشعبي الواعي، مضيفًا: "نحن لا نبحث عن مجرد مقاعد داخل المجلس، وإنما عن دور حقيقي يمارس الرقابة والتشريع بوعي وطني ومسؤولية سياسية، ويتفاعل مع قضايا الوطن والمواطن على حد سواء".

كما أشار إلى أن الحزب يستهدف من خلال هذه الدورات أيضًا فتح آفاق جديدة للشباب والكوادر الواعدة داخل الحزب، مؤكدًا أن المشاركة السياسية لا بد أن تكون مبنية على قاعدة معرفية تؤسس لممارسة مسؤولة، تتوافق مع تطلعات الدولة المصرية في بناء برلمان قوي، يعكس الإرادة الشعبية ويعزز مسار الإصلاح الشامل.

وأكد رئيس الحزب أن التدريب لن يقتصر على العاصمة فقط، بل سيتم تنظيم برامج مماثلة في عدد من المحافظات خلال الفترة المقبلة، لضمان استفادة جميع كوادر الحزب على مستوى الجمهورية، في إطار من اللامركزية والعدالة التنظيمية.

وشدد "مطر" على أن الحزب يدعم الدولة المصرية بكل قوة، ويقف خلف القيادة السياسية في معركتها من أجل الحفاظ على الاستقرار وبناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من كل الأحزاب أن تتحول إلى مدارس لصناعة الكوادر الوطنية، لا مجرد كيانات انتخابية تبحث عن مقاعد أو تمثيل شكلي.