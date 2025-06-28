افاد مراسل "النشرة"٬ في الجنوب بأن "الجيش الاسرائيلي عمد قبيل منتصف الليلة، إلى القيام بحملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقعه في جبل الباط عند أطراف بلدة عيترون في اتجاه الأطراف الجنوبية للبلدة".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش الاسرائيلي قام بحملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.