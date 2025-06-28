في صحف اليوم: لبنان سيرد على طروحات باراك بشأن سلاح حزب الله وإسرائيل تشترط نزعه قبل أي خطوة

يستعد ​لبنان​ لتقديم ردّه الرسمي على الطروحات التي يُتردّد أنّ ​المبعوث الأميركي​ توم باراك قدّمها خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، وتركّزت حول نقطتين أساسيتين: نقل ملف ​سلاح حزب الله​ إلى مجلس الوزراء بوصفه السلطة التنفيذية التي تتّخذ القرار بنزعه بمشاركة كل المكوّنات، بمن فيهم الوزراء الشيعة، واعتماد آلية "الخطوة مقابل خطوة" بحيث تنفّذ إسرائيل انسحاباً من نقطة معيّنة مقابل قيام حزب الله بخطوة كبيرة تتصل بسلاحه.

وتتولّى لجنة تمثّل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، وتضم طوني منصور وربيع الشاعر عن رئيس الجمهورية، علي حمدان عن رئيس مجلس النواب، وفرح الخطيب عن رئيس الحكومة، إعداد الرد اللبناني.

وعلمت "الأخبار" أن المندوب الإسرائيلي في اللجنة العسكرية المراقبة لتطبيق قرار ​وقف إطلاق النار​ أبلغ خلال الاجتماع الأخير هذا الأسبوع أن إسرائيل لن تنفّذ أي خطوة قبل نزع سلاح حزب الله بالكامل، ما يثير تساؤلات حول جدّية المقترح الأميركي وما إذا كان يندرج ضمن ​سياسة​ الضغط على لبنان.

كما علمت "الأخبار" أن رئيس مجلس النواب، بالتعاون مع حزب الله، يُعدّ رداً مفصلاً سيبلغه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة خلال الأيام المقبلة.

ميدانياً، استهدفت ​غارة إسرائيلية​ للمرة الأولى منذ تثبيت وقف إطلاق النار شقّة في مبنى سكني في مدينة النبطية، ما أدّى إلى استشهاد المواطنة عفاف شحرور، التي كانت في زيارة لشقيقتها قادمة من ألمانيا، وإصابة 14 شخصاً، أربعة منهم في حالة حرجة، إلى جانب أضرار جسيمة في المباني والمحال المجاورة. وتمّ تأجيل مراسم التشييع في انتظار وصول عائلتها من ألمانيا.

وسبق هذه الغارة، وللمرة الثانية خلال شهر، شنّ العدو الإسرائيلي نحو 15 غارة على تلال علي الطاهر والدبشة في أطراف كفرتبنيت والنبطية الفوقا وكفررمان، من دون تسجيل إصابات، فيما تسببت الانفجارات بأضرار في الأحراج القريبة من الأحياء السكنية.

وأكّد مصدر عسكري لـ"الأخبار" أنّ لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار تلقّت تقارير إسرائيلية عن وجود منشآت تابعة لحزب الله في منطقة علي الطاهر، مع نية استهدافها، علماً أن تلك المنطقة تقع خارج نطاق جنوبي الليطاني، ولم يسبق للجيش اللبناني أن كشف عليها.