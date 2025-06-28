الخازن: الانتهاكات الإسرائيلية تهدّد الاستقرار وتتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

دان الوزير السابق وديع الخازن بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية، والتي تتجلى بشكل يومي عبر الخروقات الجوية، في انتهاك واضح للقرار الدولي 1701 ولسيادة لبنان.

واعتبر في بيان أن ما يشهده لبنان من تصعيد إسرائيلي واستباحة للأجواء اللبنانية لا يمكن السكوت عنه، مؤكداً أنه يُهدّد بشكل مباشر الاستقرار في الجنوب ويشكّل تحديًا فاضحًا للشرعية الدولية.

وفي هذا السياق، أثنى الخازن على ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية جوزاف عون، معتبراً أنها تُصيب جوهر المسألة، حيث أشار إلى أن “إسرائيل ماضية في استهداف الاستقرار في الجنوب”، وهو توصيف يعكس واقعاً مقلقاً يستوجب تحركاً فاعلاً من المجتمع الدولي لكبح جماح هذه الانتهاكات ومنع تدهور الأوضاع الأمنية.

وأكد الخازن أنه يهيب بالأمم المتحدة والقوى الدولية المعنية تحمّل مسؤولياتها الكاملة في ضمان احترام القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701، مطالباً بوضع حد لهذه الخروقات التي تُهدّد السلم الإقليمي وتستخف بلبنان وحقه في سيادته الكاملة على أرضه وأجوائه.