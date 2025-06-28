نفّذت فرقة "السوات" التابعة للشرطة القضائية ​عملية أمنية​ فجر اليوم في منطقة طريق المئتين – طرابلس، استهدفت المطلوب الخطر "ن ر" المتهم بجرائم قتل وإطلاق نار. وبحسب قناة "الجديد" فأن العملية، التي أعقبت رصدًا دقيقًا، شهدت اشتباكًا مسلحًا عنيفًا أسفر عن إصابة عدد من المطلوبين، واستشهاد عنصر من القوى الامنية. وبعد أكثر من ساعتين من تبادل إطلاق النار، تم توقيف ثلاثة أشخاص، وسلّم رومية نفسه لاحقًا.

كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: اشتباكات عنيفة خلال مداهمة في طرابلس وتوقيف مطلوبين واستشهاد عنصر من القوى الامنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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