رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: إيران لم تعد دولة نووية مهددة

اشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الى ان "إيران لم تعد دولة نووية مهددة" بعد الضربات الإسرائيلية والأميركية على برنامجها النووي.

ووفق القناة "12" الاسرائيلية أشار زامير في محادثات مغلقة مع مسؤوليين عسكريين إلى "إنجازات العملية" ضد إيران، وإلى الضرر الكبير الذي لحق بالبرنامج النووي.

وأضاف أنه "حتى في حال بقاء مكونات مختلفة من المشروع النووي الإيراني، فإن الضرر الجسيم الذي لحق بالسلسلة بأكملها، بما في ذلك العلماء والمنشآت النووية وعناصر أخرى من التصنيع، يبعده بشكل كبير عن القدرة على تطوير أسلحة نووية، ومن المحتمل أن يكون الضرر كبيرا لدرجة أن إصلاحه سيستغرق سنوات".

وذكر أنه "في الأيام التي سبقت العملية، كان هناك تفاهم في إسرائيل على أننا وصلنا إلى نقطة يستحيل فيها معرفة ما إذا كانت إيران ستقرر امتلاك قنبلة نووية، ومتى. عند هذه النقطة، أصبحت إدارة المخاطر أثقل من أن تحتوى".