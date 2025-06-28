غروسي: إيران دولة متقدمة في التكنولوجيا النووية ولا يمكن محو هذا بعمليات عسكرية أو بدونها

اشار مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية٬ رافايل غروس الى اننا "لا نعرف أين يمكن أن يكون اليورانيوم الإيراني المخصب الآن"٬ لافتا الى ان "يمكن أن يكون جزء من اليورانيوم الإيراني المخصب قد دمر لكن قد يكون تم نقل جزء منه".

واوضح في تصريح لـ سي بي إس٬ ان "إيران كان لديها برنامج نووي واسع وطموح وقد يكون جزء منه لا يزال قائما"٬ لافتا الى ان "إيران دولة متقدمة في التكنولوجيا النووية ولا يمكن محو هذا بعمليات عسكرية أو بدونها".

واكد ان "لن يحل ملف إيران النووي بشكل نهائي بالعمل العسكري وسيكون علينا التوصل إلى اتفاق".