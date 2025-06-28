وزارة الاشغال بدأت أعمال إعادة تأهيل وصيانة الطريق الرئيسية للمطار

بدأت وزارة الأشغال العامة والنقل أعمال إعادة تأهيل وصيانة الطريق الرئيسية المؤدي إلى مطار بيروت الدولي، انطلاقًا من دوّار شاتيلا وصولًا إلى حرم المطار، ضمن خطة "لبنان على السكة" الهادفة إلى تأهيل شبكة الطرق الحيوية في مختلف المناطق.
وانطلقت الأشغال ميدانيًا بأعمال فلش الزفت على المسربين، ذهابًا وإيابًا، في إطار خطة متكاملة لتحسين البنية التحتية لهذا المحور الحيوي الذي يشكّل شريانًا أساسيًا لحركة النقل من وإلى العاصمة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التحلّي بالصبر وتفهّم أي إرباك موقت قد ينجم عن سير الأشغال، مؤكدةً أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل التنقّل وتعزيز السلامة العامة على الطرقات.
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