بري يلتقي قائد الجيش في عين التينة في هذه الاثناء

يلتقي ​رئيس مجلس النواب​ نبيه بري قائد الجيش العماد رودولف هيكل في هذه الاثناء في عين التينة وكان قد التقى رئيس الحكومة نواف سلام الذي غادر دون الادلاء بتصريح.

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