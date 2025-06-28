قوى الأمن عمممت صورة مفقودة تعاني من مرض التوحد غادرت منزل ذويها الكائن في القبة- حي القلود

عمِّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة راغدة محمد لاغا (مواليد عام 1999، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 26-06-2025منزل ذويها الكائن في القبة- حي القلود، ولم تعُد لغاية تاريخه، وهي تعاني من مرض التوحد.
وطلبت من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة القبة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 386184-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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