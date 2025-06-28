أعرب رئيس بلدية ​إبل السقي​ جورج رحال وأهالي البلدة عن استنكارهم الشديد لحادثة التعرض لدورية تابعة لقوات "اليونيفيل"، أثناء قيامها بأعمال دورية في خراج البلدة. وأكد البيان الصادر عن البلدية أن هذه الحادثة تتعارض كليًا مع مبادئ وأخلاق أهالي إبل السقي، الذين لطالما عُرفوا بسلوكهم السلمي واحترامهم للقوانين والمواثيق الدولية.

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية إبل السقي وأهالي البلدة استنكروا حادثة التعرض لدورية "اليونيفيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.