الارصاد الجوية: تأثير الكتل الحارة ينحسر عن الداخل اللبناني اعتباراً من الاثنين

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، الى ان "تأثير الكتل الحارة ينحسر عن الداخل اللبناني اعتباراً من الاثنين، فتنخفض ​درجات الحرارة​ بشكل ملموس خاصة في المناطق الداخلية والجبلية ( ما بين ٤ الى ٦ درجات)، ويتحول الطقس إلى صيفي معتدل مع درجات حرارة دون معدلاتها بداية تموز".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الأحد قليل الغيوم إجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تنشط الرياح مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، واحتمال تساقط أمطار خفيفة شمالاً فجر الاثنين".

وذكرت ان "طققس الإثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، واستقرارها على الساحل مع استمرار ظهورالضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة".

واضافت ان "طقس الثلاثاء قليل الغيوم إجمالاً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، خاصة في الداخل والمرتفعات، وتتحول الأجواء إلى معتدلة".