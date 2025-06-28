أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، "تنفيذ ​عملية عسكرية​ نوعية استهدفت هدفًا حساسًا للعدو الإسرائيلي في منطقة بئر السبع المحتلة". وأوضح سريع أن العملية نُفذت باستخدام صاروخ باليستي من طراز "ذو الفقار"، مؤكدًا أن الهجوم حقق هدفه بنجاح.

كانت هذه تفاصيل خبر سريع: نفذنا عملية نوعية استهدفت هدفًا حساسًا في بئر السبع وحققت هدفها بنجاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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