رحب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي "بتوقيع الكونغو الديمقراطية ورواندا على اتفاق ​سلام​ والتنفيذ الكامل ضروري الآن"٬ مشددا على ان "على جميع الجهات مواصلة الانخراط في عمليات الوساطة التي تقودها إفريقيا وقطر".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية البريطاني: على جميع الجهات مواصلة الانخراط في عمليات الوساطة التي تقودها إفريقيا وقطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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